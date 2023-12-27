В Красноярске установили подсветку на домах по улице Конституции СССР

«Постепенно световые акценты расставляют на разных городских зданиях, чтобы все это создавало красивый вид Красноярска с разных точек. Дома на ул. Конституции, например должны дополнить картину, которая открывается при спуске со стороны улицы Игарская», — рассказали в городской администрации.