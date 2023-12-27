В Красноярске установили подсветку на домах по улице Конституции СССР. Сейчас специалисты мэрии тестируют её.
Подсветка сделана по контуру крыш на шести домах улицы Конституции СССР, 13,15, 17, 21 и 25. Работы планируют завершить к концу этого года.
«Постепенно световые акценты расставляют на разных городских зданиях, чтобы все это создавало красивый вид Красноярска с разных точек. Дома на ул. Конституции, например должны дополнить картину, которая открывается при спуске со стороны улицы Игарская», — рассказали в городской администрации.
Как отмечаю в мэрии, подсветка зданий станет частью единого облика города, который будет окончательно сформирован к 400-летнему юбилею Красноярска.