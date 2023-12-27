Олень редкого вида, появившийся во Владивостоке, покинул город

В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке «Земля леопарда» РИА Новости рассказали, что это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными в РФ в 2019 году. Водяной олень мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья, отмечали в нацпарке. По данным ученых, это первый в истории современных наблюдений случай фиксации этого копытного в крупном российском городе. Суровый сообщал РИА Новости, что на место поехал специалист охотнадзора: если олень еще там, его будут отлавливать.