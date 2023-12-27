Олень редкого вида, появившийся во Владивостоке, покинул город

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Редкий водяной олень, который впервые забрел в центр Владивостока, ушел из города обратно по льду Амурского залива, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый.
В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока. В нацпарке «Земля леопарда» РИА Новости рассказали, что это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными в РФ в 2019 году. Водяной олень мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья, отмечали в нацпарке. По данным ученых, это первый в истории современных наблюдений случай фиксации этого копытного в крупном российском городе. Суровый сообщал РИА Новости, что на место поехал специалист охотнадзора: если олень еще там, его будут отлавливать.
«Посмотрели по видео управляющей компании — он ушел обратно через море. Больше нигде не фиксировался», — сказал Суровый.
В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.
По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в «Земле леопарда».