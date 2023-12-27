Белорусский инфекционист назвал две группы риска при заболеваемости гриппом

Белорусский инфекционист предупредил о двух группах риска при заболеваемости гриппом. Об этом главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси Игорь Карпов рассказал во время пресс-конференции в Национальном пресс-центе.
Прежде всего, инфекционист Карпов предупредил белорусов о подъеме заболеваемости гриппом, которые, как он заметил, «приходят из года в год».
При этом в группе риска специалист назвал пожилое поколение. Напоминая, что осложнения при гриппе, прежде всего, возникают на фоне иммуносупрессии, в том числе, возрастной. Ко второй группе риска медик отнес детей.
— Основными группами, в которых чаще всего возникают осложнения и тяжелое течение гриппа, являются люди старше 65 лет и маленькие дети, — подчеркнул он.
Также инфекционист сказал о продолжении встраивания в систему сезонных респираторных инфекций Covid-19.