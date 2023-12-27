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Белорусский инфекционист назвал две группы риска при заболеваемости гриппом

Белорусов предупредили о подъеме заболеваемости гриппом.
Источник: Комсомольская правда

Белорусский инфекционист предупредил о двух группах риска при заболеваемости гриппом. Об этом главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси Игорь Карпов рассказал во время пресс-конференции в Национальном пресс-центе.

Прежде всего, инфекционист Карпов предупредил белорусов о подъеме заболеваемости гриппом, которые, как он заметил, «приходят из года в год».

При этом в группе риска специалист назвал пожилое поколение. Напоминая, что осложнения при гриппе, прежде всего, возникают на фоне иммуносупрессии, в том числе, возрастной. Ко второй группе риска медик отнес детей.

— Основными группами, в которых чаще всего возникают осложнения и тяжелое течение гриппа, являются люди старше 65 лет и маленькие дети, — подчеркнул он.

Также инфекционист сказал о продолжении встраивания в систему сезонных респираторных инфекций Covid-19.

здоровье