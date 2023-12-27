Во Владивостоке осудили водителя, стрелявшего в человека из-за конфликта

Первомайский районный суд Владивостока признал виновным в покушении на убийство ранее судимого местного жителя, 1986 года рождения. Он приговорён к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Дорожный инцидент, из-за которого мужчина попал на скамью подсудимых, произошёл в 2022 году недалеко от дома по адресу Надибаидзе, 11. Всё началось, когда теперь уже осуждённый гражданин, руливший автомобилем Toyota Crown, не поделил междворовой проезд с ехавшей навстречу Nissan Wingroad.
Никто не хотел уступать дорогу и, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, водитель Toyota Crown «достал из своего автомобиля огнестрельное оружие ограниченного поражения и с расстояния менее 1 метра произвел 4 выстрела в область головы и тела потерпевшего, а также нанес ему телесные повреждения».
Нападавший убил бы своего противника, если бы не вмешательство случайного очевидца происходящего. И хотя потерпевший остался жив, огнестрельная рваная рана на челюсти навсегда обезобразила человеку лицо.
При вынесении приговора суд учел позицию прокурора. Приговор не вступил в законную силу.