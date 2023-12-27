Во Владивостоке осудили водителя, стрелявшего в человека из-за конфликта

Дорожный инцидент, из-за которого мужчина попал на скамью подсудимых, произошёл в 2022 году недалеко от дома по адресу Надибаидзе, 11. Всё началось, когда теперь уже осуждённый гражданин, руливший автомобилем Toyota Crown, не поделил междворовой проезд с ехавшей навстречу Nissan Wingroad.