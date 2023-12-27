Дело в отношении экс-министра здравоохранения Приангарья передали в суд

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в 2021 году министр получил миллион от руководителя одного из учреждений, подведомственных минздраву, в обмен на совершение действий, входящих в полномочия министра. В феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей в обмен на предоставления преимуществ компании, участвовавшей в конкурсе на закупку медоборудования. После этого деньги «отмыли» с помощью совершения действий с ценными бумагами. Затем на эти деньги обвиняемый купил квартиру в Москве.