Дело в отношении экс-министра здравоохранения Приангарья передали в суд

В суд направили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, «отмывании» денег, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело расследовали по материалам полиции и регионального УФСБ.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в 2021 году министр получил миллион от руководителя одного из учреждений, подведомственных минздраву, в обмен на совершение действий, входящих в полномочия министра. В феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей в обмен на предоставления преимуществ компании, участвовавшей в конкурсе на закупку медоборудования. После этого деньги «отмыли» с помощью совершения действий с ценными бумагами. Затем на эти деньги обвиняемый купил квартиру в Москве.
Также следователи выяснили, что в 2021 году глава минздрава региона не обеспечил необходимыми лекарствами несовершеннолетних детей-инвалидов с сахарным диабетом. В том же году министр предоставил коммерческой организации информацию о проведении аукциона на закупку медоборудования и предоставлении конкурентных преимуществ. Так фирма выиграла аукцион и поставила в больницу технику на 18 миллионов дороже изначальной стоимости.