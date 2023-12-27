Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Стало известно, как будет работать канатная дорога в новогодние праздники

Со 2 по 8 января фуникулер будет работать с 09.00 до 22.00.
Источник: Нижегородская правда

Режим работы канатной дороги «Нижний Новгород — Бор» изменится в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В последний день уходящего года фуникулер будет действовать с 09.00 до 20.00. 1 января он откроется с 12.00 и проработает до 22.00.

Со 2 по 8 января установятся единые часы работы канатной дороги — с 09.00 до 22.00. При этом все дни перерывов на регламентные работы не будет.

А уже с 9 января фуникулер начнет работать по штатному расписанию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что метро будет работать до 2 часов в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде.

праздники