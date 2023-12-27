Уехать после полуночи: как будет работать общественный транспорт на Новый год 2023−2024 в Самаре

В Самаре решили не устраивать массовые гуляния и салют в новогоднюю ночь. Однако жители и гости города все равно смогут прийти на площадь им. В. В. Куйбышева, чтобы отметить там праздник. Добраться туда и обратно можно будет на общественном транспорте. Его работу усилят в ночь с 31 декабря на 1 января. Рассказываем, как будут работать трамваи, троллейбусы, автобусы и метро на Новый год 2023−2024 и на январских каникулах.
Как будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы на Новый год и на каникулах 2024 в Самаре
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года трамваи и троллейбусы продолжат курсировать до 03:00. На линию электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января. До 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня. Автобусы будут следовать по такому же графику.
Как будет работать метро в Самаре на Новый Год и январские каникулы 2024
По информации городского департамента транспорта, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Самарский метрополитен будет работать в режиме выходного дня — с 06:00 до 24:00.
Как будут ездить такси в Самаре в новогоднюю ночь 2023−2024
Если вы не успели на автобус или метро, празднуя Новый год в гостях, можно вызвать такси. Но помните, что в праздники тариф всегда становится заметно дороже. На стоимость проезда также могут повлиять погодные условия и ситуация на дорогах. К тому же многие водители предпочитают в новогодний вечер остаться дома, а значит, может увеличиться время ожидания подачи машины.