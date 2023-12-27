Уехать после полуночи: как будет работать общественный транспорт на Новый год 2023−2024 в Самаре

В Самаре решили не устраивать массовые гуляния и салют в новогоднюю ночь. Однако жители и гости города все равно смогут прийти на площадь им. В. В. Куйбышева, чтобы отметить там праздник. Добраться туда и обратно можно будет на общественном транспорте. Его работу усилят в ночь с 31 декабря на 1 января. Рассказываем, как будут работать трамваи, троллейбусы, автобусы и метро на Новый год 2023−2024 и на январских каникулах.