Главные новости 27 декабря

FT узнала о плане выделить Украине 20 млрд евро в обход Венгрии

Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг.



МИД сообщил об отмене упрощенного получения виз в России европейцами

Теперь европейцы оплачивают полную сумму визового сбора.



В России будут блокировать продажи просроченных лекарств

В скором времени на территории России может стать технически невозможна реализация в аптеках нелегальных и просроченных лекарственных препаратов.



Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена.



Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа»

Вместе со Слуцким в Китай отправятся бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский и бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.