FT узнала о плане выделить Украине 20 млрд евро в обход Венгрии
Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг.
МИД сообщил об отмене упрощенного получения виз в России европейцами
Теперь европейцы оплачивают полную сумму визового сбора.
В России будут блокировать продажи просроченных лекарств
В скором времени на территории России может стать технически невозможна реализация в аптеках нелегальных и просроченных лекарственных препаратов.
Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена.
Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа»
Вместе со Слуцким в Китай отправятся бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский и бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.
Главные новости 27 декабря
FT узнала о плане выделить Украине 20 млрд евро в обход Венгрии