В Новосибирске отменили салют в новогоднюю ночь

В Новосибирске отменили салют в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
Новый год не будут праздновать на площади Ленина и в Театральном сквере, передает НГС. Там планировали организовать выступление диджея и установить экраны, чтобы люди могли отмечать праздник на улице.
Позднее в полиции сообщили, что на месте гуляний нужно будет поставить рамки в целях антитеррористической безопасности и вывести сотрудников на дежурство. Власти сочли такой вариант негуманным.
Поэтому с 18 до 20 часов на площади Ленина включат праздничную музыку.
Ранее от официальных салютов отказались многие регионы России, в том числе Москва, Ярославль, Мурманская, Рязанская, Курганская, Вологодская области, республика Коми, ХМАО и другие субъекты страны.