Будем с добром и хлебом. Как нижегородцы прожили 2023-й?

В конце 2023 года в Нижнем Новгороде вынесли приговор водителю, по вине которого на Стригинском мосту погибла 22 июня семья из пяти человек. Оборвались в том числе жизни двух младенцев… Наказание за это — пять лет колонии-поселения. ДТП произошло 22 июня 2023 года. Большегруз смял легковушку, в которой находились трое взрослых и двое младенцев, и загнал её под другую фуру. «Не соблюдая безопасную дистанцию и не приняв мер к снижению скорости, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем», — уточняют следователи.