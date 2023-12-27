Будем с добром и хлебом. Как нижегородцы прожили 2023-й?

Трудности закаляют, и в уходящем году это особенно хорошо понимаешь. Поля — колосились, заводы — работали, премьеры в театрах — звучали. С подробностями — nn.aif.ru.
Выборы года.
За пять лет, прошедших с первых для Никитина губернаторских выборов, он укрепил позиции: 9 сентября 2018 года его результат был 67,75%, а к избирательным урнам тогда явились 40,50% жителей региона с правом голоса.
Поддержка года.
Больше 4 млрд руб. направил бюджет Нижегородской области на обеспечение бойцов СВО, их семей и прочие задачи в этом направлении. «Нет такой ситуации, чтобы из-за отсутствия средств не решили, — заявил губернатор. — Мы скорее откажемся от развлекательных мероприятий, чем подставим под угрозу эту работу».
Региональные власти отправили в зону СВО 190 гуманитарных конвоев, в том числе 100 автомобилей, различные спецсредства, беспилотные летательные аппараты, прицелы, квадроциклы… Только на обеспечение бойцов потрачено больше 1 млрд руб.
Речь идёт о бюджетном финансировании. Народную помощь участникам СВО, наверно, сложно оценить в цифрах.
Рекорды года.
2023-й стал для нижегородских аграриев годом рекордов: они убрали более 2 млн тонн зерна при средней урожайности 34 центнера с гектара, это на 40% превысило план. В последний раз такое удавалось в 1992 году. Хорош и урожай картофеля — его накопали 475 тыс. тонн без учёта личных хозяйств. Таким образом, регион с лихвой обеспечил себя и зерном, и картошкой, а избыток направит за свои пределы.
Валовой региональный продукт (ВРП) Нижегородской области в 2023 году рос, опережая российские показатели: по итогам года он, по словам губернатора региона Глеба Никитина, увеличится в сравнении с 2022-м на 7,7%. Между тем прогнозируемый рост ВВП России по итогам уходящего года — 3,5%.
Рекорды совсем иного толка устанавливает цена квадратного метра жилья в Нижнем Новгороде. Регион вообще стал российским лидером по росту цен на квартиры в новостройках, но и вторичный рынок не отстаёт. Да, это неофициально, но риелторы нашли объявление, в котором за метр квартиры в центре столицы ПФО просят 690 тыс. руб. Видели в информационном пространстве и две квартиры в центре по полмиллиона за квадрат. Говорят, скоро привыкнем.
Хрестоматийная история вышла с ценами на яйца — вопрос поднялся до компетенции главы государства. Так вот, на Канавинском рынке Нижнего Новгорода видели и сфотографировали фермерские яйца по 300 ₽ за десяток. Ждём экспансии импортного продукта — она должна сдержать ценники.
И, наконец, рекорд из области вечного и прекрасного: в Нижнем Новгороде 7 ноября заключили брак 100-летний жених и 75-летняя невеста — режиссёр-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Отар Дадишкилиани и театральный художник Татьяна Уколова.
Награды года.
Главную оперную премию России «Онегин» получила постановка Нижегородского академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина «Кармен» (18+). Опера Жоржа Бизе признана лучшей в номинации «Состав».
Сразу девять нижегородских проектов получили награды международной премии Russian Event Awards. Пять из них взяли Гран-при: это фестиваль «Гастрономическая Рождественская», музыкальный фестиваль у собора Александра Невского «Великая Русь», Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023, а также День молодёжи в Молодёжной столице России-2023 и фестиваль «Столица закатов».
Вторые места в своих номинациях взяли международный форум «Города-побратимы и партнёры», областная молодёжная техническая выставка-фестиваль #PROтехно, Всероссийская барная премия WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS.
Признание на российском уровне нашли и наши ресторации. По итогам ресторанной премии WHERETOEAT лучшими в Центральном регионе были признаны пять ресторанов Нижнего Новгорода, сообщают организаторы. Возглавил топ-10 ресторан «Кусто», а на втором месте Yale, в десятку лучших вошли Red Wall, Vinedo и «Парк Культуры».
Скандалы года.
Пожалуй, самое громкое открытое уголовное дело года в регионе в отношении чиновника — дело экс-министра регионального министерства социальной политики Натальи Исаевой. Чиновница с апреля 2023 года под домашним арестом.
По данным следствия, с августа 2022 года по апрель 2023-го госпожа-министр получила взятку от директора Автозаводского дома социального обслуживания для детей «Надежда» в виде строительных материалов для коттеджа. За счёт детдома ей также отремонтировали квартиру. Общая сумма взятки превысила 1,5 млн руб., предполагает следствие.
Позже следователи установили, что в 2023 году Наталья Исаева якобы получила 100 тыс. руб. от собственника загородного клуба «Ермак» в Сокольском районе: такова была цена вопроса перевода пункта временного размещения 85 беженцев из Мариуполя и Донецка в другую гостиницу. Два уголовных дела расследуют.
ЧП года.
6 мая 2023 года маленький удалённый от больших дорог посёлок Пионерский в Нижегородской области оказался в центре мировых событий: там взорвали машину писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Сам он был тяжело ранен и до сих пор проходит реабилитацию, его друг Александр Шубин погиб на месте.
Взрыв сразу признали терактом, а подозреваемого Александра Пермякова нижегородские полицейские задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинения, арестовали, с ним работает следствие. «Я жив — это чудо», — говорит Захар Прилепин.
В конце 2023 года в Нижнем Новгороде вынесли приговор водителю, по вине которого на Стригинском мосту погибла 22 июня семья из пяти человек. Оборвались в том числе жизни двух младенцев… Наказание за это — пять лет колонии-поселения. ДТП произошло 22 июня 2023 года. Большегруз смял легковушку, в которой находились трое взрослых и двое младенцев, и загнал её под другую фуру. «Не соблюдая безопасную дистанцию и не приняв мер к снижению скорости, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем», — уточняют следователи.
29 июля весь Приволжский федеральный округ пережил сильнейший ливень и ураган. В Нижнем повалило сотню деревьев, залило водой улицы, а на Горьковском водохранилище перевернулась яхта, погибла 71-летняя женщина. Всего в ПФО из-за урагана погибли девять человек, а пострадали почти семь десятков.
Утраты года.
К сожалению, год не обошёлся и без скорбных утрат. С нами нет больше выдающихся земляков, чьи имена навсегда войдут в историю края. Вспомним некоторых из них…
10 октября на 73-м году жизни скончался один из столпов нижегородской научной школы профессор Владимир Фидельман. Он был создателем и бессменным лидером кафедры информационных технологий и физических исследований физического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Владимир Романович всю жизнь отдал физике. И даже из жизни скоропостижно ушёл в стенах родного вуза…
21 октября на 77-м году жизни не стало легенды нижегородского радио и телевидения, заслуженного работника культуры РФ Юрия Прохорова. Его глубокий бархатный баритон более 50 лет звучал на радиоволнах и в эфирах телепередач. Прохоров был официальным голосом нижегородских праздников и общественного транспорта. Юрию Михайловичу не раз предлагали переехать работать в Москву, но он до конца жизни был верен любимому Нижнему.
30 октября на 65-м году жизни ушёл от нас председатель Совета депутатов Борского округа Николай Лебедев. В 2005 году Николая Лебедева избрали председателем Городской Думы г. Бор первого созыва, а в 2020 году — председателем Совета депутатов Борского округа. Николай Вениаминович был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его вклад в развитие Борского округа трудно переоценить.
30 ноября Нижегородская область потеряла сенатора Владимира Лебедева. «Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… У меня нет слов», — так отреагировал на внезапную смерть Владимира Лебедева глава региона Глеб Никитин. Владимира Альбертовича не стало на 62-м году жизни.