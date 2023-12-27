Стало известно, какие приметы и ритуалы соблюдают краснодарцы в Новый год

11% загадывают желания под бой курантов, 7% верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал напитка, 7% считают, что удачу в новом году обеспечат традиционные блюда на новогоднем столе, 4% под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал и выпивают до дна, 2% надевают для встречи Нового года новую одежду, 1% в новогоднюю ночь зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, 1% смотрят салют, 1% слушают поздравление президента.