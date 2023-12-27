Врачи призвали калининградцев не звонить в скорую по любому поводу

Врачи также обратили внимание на то, что в новогодние праздники дежурная служба поликлиник с вызовом на дом работает ежедневно, кроме 31 декабря, 1, 7 и 8 января, и призвали жителей региона не звонить в скорую при малейших изменениях состояния здоровья, а по возможности обратиться в поликлинику: амбулаторное звено будет работать 30 декабря и 2—6 января в режиме оказания неотложной помощи дежурными службами.