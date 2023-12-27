Врачи призвали калининградцев не звонить в скорую по любому поводу

Медики напомнили жителям региона о соблюдении мер безопасности в новогодние праздники.
По закону, вызовы скорой помощи подразделяются на экстренную категорию со временем доезда до 20 минут — когда есть угроза жизни, и неотложную со временем доезда до 2 часов — если такой угрозы нет. Поэтому бригада приедет в любом случае, но время ее ожидания может быть различным.
Врачи также обратили внимание на то, что в новогодние праздники дежурная служба поликлиник с вызовом на дом работает ежедневно, кроме 31 декабря, 1, 7 и 8 января, и призвали жителей региона не звонить в скорую при малейших изменениях состояния здоровья, а по возможности обратиться в поликлинику: амбулаторное звено будет работать 30 декабря и
Заведующий травмпунктом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергей Шило отметил, что при получении травм опорно-двигательного аппарата, с непроникающими ранами жители могут обращаться в травмпункт ГКБСМП. Исключение — травмы глаз, с которыми граждан принимают в больнице на улице Летней, и травмы носа и челюстно-лицевого отдела: такие пациенты обращаются в приемный покой Областной клинической больницы. При возможных ожогах пострадавших примут в Центральной городской клинической больнице.