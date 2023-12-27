Ташкент из-за испорченного воздуха может столкнуться с массовым оттоком жителей — Расул Кушербаев

«Сейчас в Ташкенте строится очень много жилых домов. Для чего это делается? Чтобы люди жили. Они берут кредиты на много лет, однако через пять-десять лет они не смогут здесь жить. Люди начнут массово уезжать из Ташкента», — отметил Кушербаев в одном из последних своих интервью.