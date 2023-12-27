Ташкент из-за испорченного воздуха может столкнуться с массовым оттоком жителей — Расул Кушербаев

«Сейчас в Ташкенте строится очень много жилых домов. Для чего это делается? Чтобы люди жили. Они берут кредиты на много лет, однако через пять-десять лет они не смогут здесь жить. Люди начнут массово уезжать из Ташкента», — отметил Кушербаев в одном из последних своих интервью.
Каждый год Ташкент выбивается в лидеры рейтинга городов с самым загрязненным воздухом. В последние годы такие сигналы поступают по несколько раз за год. Качество воздуха в итоге приводит к ряду последствий. По словам советника министра экологии, врачи уже бьют тревогу по поводу массовых аллергических заболеваний среди детей.
«Элементарно даже положенный восьмичасовой сон не насыщает энергией, потому что мозгу не хватает кислорода. Отсыпаться езжу в кишлак. Другого выхода нет. Многие здесь только из-за работы. Других привлекательностей у Ташкента не остается».
По качеству воздуха высказалась также журналист и блогер Александра Иванюженко, которая перечислила «виновников преступления против города».
В этот список, по мнению автора insider.uz, вошли теплицы, которые жгут покрышки из-за отсутствия газа; плохое топливо, на котором ездят грузовики; бесконечные стройки, распыляющие цементную пыль; непрекращающаяся вырубка деревьев; приоритет личного транспорта над общественным и климат, при котором «надо беречь каждый листочек зелени».
«И еще привычка быть больным. Большинство из нас не замечает, что серьезно больны. Старостью, немощью, плохим иммунитетом, плохим внешним видом, постоянными простудами. В сорок выглядим на шестьдесят. В шестьдесят умираем. Но продолжаем рубить сук, на котором сидим. И считаем, что блогеры преувеличивают. Никакая бесплатная социальная медицина не поможет, если дышать нечем», — написала она у себя в канале.
Ташкент стал городом, непригодным для жизни, констатировала блогер, добавив, что нужна четкая и жесткая программа действий, чтобы исправить ситуацию.
Отметим, что по версии сообщества Потребитель.уз качество воздуха является проблемой № 1, отравляющей жизнь жителям столицы.
Также напомним, что в августе на совещании в Бухаре Шавкат Мирзиёев заявил, что улучшение экологической ситуации в своем регионе, создание комфортных условий для жизни населения и обеспечение чистоты воздуха будет одной из главных задач всех хокимов.