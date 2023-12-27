Свердловскую трассу закрыли для автобусов и грузовиков

Рекордное количество снега выпало за пошедшие сутки по всему региону. Из-за аномального снегопада Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах, потому что их отменяли. Власти обещают очистить дороги до Нового года.