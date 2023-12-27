Свердловскую трассу закрыли для автобусов и грузовиков

«Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о введении частичных ограничений движения для отдельных категорий транспорта (грузовые автомобили и автобусы) на автодороге “Богданович — Сухой Лог” с 0 км по 11 км. Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке», — пояснили в ведомстве. Дорога станет доступна, как только ее почистят.
Рекордное количество снега выпало за пошедшие сутки по всему региону. Из-за аномального снегопада Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах, потому что их отменяли. Власти обещают очистить дороги до Нового года.