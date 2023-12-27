Срочная служба, водительские права, МРОТ, ЖКХ: что изменится в 2024 году

С 1 января верхняя планка призыва на срочную службу поднимется до 30 лет, раньше в армию призывали только в возрасте от 18 до 27 лет. При этом те мужчины, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, могут спать спокойно, их переведут в запас по старым правилам.
Также с 1 января родители смогут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при трудоустройстве на работу, на полный день. Раньше разрешалась только подработка на неполный рабочий день, что вынуждало некоторых женщин и мужчин искать серые заработки, чтобы не терять пособие.
В 2024 году кредитные каникулы станут бессрочными. Раньше их вводили на время пандемии, но затем продлевали. Гражданин России, который столкнулся с потерей работы, имеет право взять «каникулы» в банке на полгода и не выплачивать кредит без штрафов за просрочку платежей и неприятных записей в кредитной истории.
Автомобилистам нужно знать, что с 1 января возвращаются старые правила продления водительских прав. Если срок действия водительских прав заканчивается до 31 декабря, то их автоматически продлят на три года, но если срок истекает, например, 1 января, то документ придется менять.
С 1 июля вступит в силу закон об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и граждан, которые получают льготы и субсидии на ЖКХ. Но 1 июля россиян также будет ждать и индексация всех тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост цен составит не менее 10%.
С 1 сентября ученикам запретят пользоваться смартфонами в школе. Даже доставать их можно будет только при экстренных случаях, когда нужно вызвать помощь. Также вступят в силу новые правила, защищающие педагогов от оскорбления и насилия. Кроме этого в школу вернутся уроки труда и черчения.
И два приятных изменения ожидают всех россиян в новом году прямо с 1 января. Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Также сразу на 18,5% повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Повышение МРОТ приведет и к автоматическому повышению всех пособий и выплат, привязанных к размеру минимальной зарплаты.