Срочная служба, водительские права, МРОТ, ЖКХ: что изменится в 2024 году

С 1 января верхняя планка призыва на срочную службу поднимется до 30 лет, раньше в армию призывали только в возрасте от 18 до 27 лет. При этом те мужчины, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, могут спать спокойно, их переведут в запас по старым правилам.