Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

«В этом году возрастной порог для участников премии “Новатор Москвы” снизили до 14 лет. В результате претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip. Он также поработал с наставниками в “Академии инноваторов”», — написал Сергей Собянин.