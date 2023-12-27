Омичам рассказали, чем заменить алкоголь на Новый год

Как сообщили в Минздраве, один из самых частых вопросов в декабре на приёме у врача: Сколько можно выпить алкоголя в Новогоднюю ночь без вреда для здоровья и существует ли альтернатива?
По словам специалистов, безопасной дозы алкоголя не существует. От него в любом случае будет вред.
«Алкоголь в любых дозах может привести к нарушению работы сердечной мышцы, особенно при сочетании с провоцирующими факторами», — рассказали в ведомстве.
К таким факторам относится стресс, неправильное питание, низкая физическая активность и вирусная инфекция. Однако есть альтернатива алкогольным напиткам, которая не принесёт вреда здоровью. Вот рецепт ананасово-мятного мохито:
В шейкере смешайте листья мяты (10 шт.) и подсластитель (1 пачка — необязательно); Добавьте ананасовый сок (¼ стакана), свежевыжатый сок лайма (1 шт.) и энергично взбалтывайте в течение 15 секунд; Процедите напиток в высокий стакан, наполненный льдом, и долейте немного лимонада или минеральной воды; Украсьте веточкой мяты.
Вкусно, красиво и ни капли алкоголя.