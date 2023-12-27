Больницы Челябинской области отказались от бумажных медицинских карт

Для улучшения качества оказания медицинских услуг в больницах нашего региона стараются обновлять оборудование и приобретать современные и качественные приборы. Например, в августе лаборатория Челябинского онконцентра получила новый биохимический анализатор. Особенность прибора в том, что он может проводить до 1200 анализов крови в час.