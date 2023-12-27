Больницы Челябинской области отказались от бумажных медицинских карт

Все сведения о состоянии пациентов будут размещаться на едином портале «Госуслуги» в разделе «Моё здоровье». Сегодня уже 80% южноуральцев, которые прошли медосмотры или диспансеризацию, имеют доступ к своим данным в «Личном кабинете пациента».
— Проект «Единая государственная система здравоохранения» облегчит труд медиков и позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи, — отметили в Минздраве Челябинской области.
Для улучшения качества оказания медицинских услуг в больницах нашего региона стараются обновлять оборудование и приобретать современные и качественные приборы. Например, в августе лаборатория Челябинского онконцентра получила новый биохимический анализатор. Особенность прибора в том, что он может проводить до 1200 анализов крови в час.
Также в селе Долгодеревенском обновили машины скорой помощи. Восемь новых автомобилей — комфортные и тёплые, имеют плавный ход и высокую проходимость, что позволит сотрудникам скорой выполнять работу в любую погоду.