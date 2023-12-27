Водители почти сутки стоят на трассе Екатеринбург-Пермь. Видео

Люди жаловались на пробку в ночь с 26 на 27 декабря. По словам водителей, проехать не могла даже скорая помощь, а машины стояли на трассе в течение восьми часов. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр утром 27 декабря.