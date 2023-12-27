Власти рассказали, как будут работать медики в новогодние праздники

«Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно по графику, в больницах окажут экстренную и плановую помощь. Особое внимание нужно обратить на Шерегеш. Интерес к нашему курорту огромный — гостей ещё больше, чем в прошлом году, и работа медиков там также должна быть организована на должном уровне», — сказал Сергей Цивилев.