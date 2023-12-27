Власти рассказали, как будут работать медики в новогодние праздники

По информации правительства Кузбасса, поликлиники будут работать 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00. «Красные зоны» 31 декабря примут пациентов с 8.00 до 14.00, 2, 4, 6 и 8 января — с 8.00 до 16.00.
«Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно по графику, в больницах окажут экстренную и плановую помощь. Особое внимание нужно обратить на Шерегеш. Интерес к нашему курорту огромный — гостей ещё больше, чем в прошлом году, и работа медиков там также должна быть организована на должном уровне», — сказал Сергей Цивилев.
С 30 декабря по 8 января дежурить будут семь станций и 18 отделений скорой по области — всего 189 бригад. В особых случаях помогут специалисты Кузбасского центра медицины катастроф. Также отработаны схемы реагирования оперативных служб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.