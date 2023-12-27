Минобороны представило социальный портрет мобилизованного

Что касается новой волны мобилизации, то в ней необходимости на сегодня нет, заявил Путин на подведении итогов года 14 декабря. По его словам, власти начали кампанию по привлечению добровольцев: планировали привлечь 412 тыс., «а пришли 468 тыс.». Из призванных в рамках частичной мобилизации 244 тыс. находятся в зоне боевых действий, 41 тыс. уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью, сообщил президент.