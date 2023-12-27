Минобороны представило социальный портрет мобилизованного

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.
Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.
Работа на момент начала мобилизации была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более десяти лет.
Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.
Что касается новой волны мобилизации, то в ней необходимости на сегодня нет, заявил Путин на подведении итогов года 14 декабря. По его словам, власти начали кампанию по привлечению добровольцев: планировали привлечь 412 тыс., «а пришли 468 тыс.». Из призванных в рамках частичной мобилизации 244 тыс. находятся в зоне боевых действий, 41 тыс. уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью, сообщил президент.