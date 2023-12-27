Нижегородские хирурги провели операцию по удалению редкой опухоли на шее

У 59-летнего пациента выявили хемодектому — новообразование, которое характеризуется разрастанием клеток, регулирующих сердечный ритм и кровяное давление.



«Хемодектома встречается в 0,01% среди всех опухолей шеи. В нашем случае опухоль больших размеров с вовлечением и внутренней, и наружной сонной артерии, что встречается еще реже», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Сергеев. Во всем мире выполнено не более 1,5 тыс. вмешательств по поводу хемодектомы.



Операция длилась четыре часа. Опухоль вросла в стенки сонных артерий и была связана с черепными нервами. Сначала врачи протезировали внутреннюю сонную артерию. После восстановления кровоснабжения головного мозга новообразование отключили от кровотока и удалили. Хирургам удалось избежать кровопотери и нарушений в работе сердца.



Операцию провели хирург Владимир Сергеев, врач-анестезиолог Сергей Демченков и клинические ординаторы с кафедры госпитальной хирургии имени Королева Алексей Поморцев и Алина Бояркина. Через неделю пациента выписали из больницы.



Елена Ковалева.