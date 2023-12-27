Застрявшие в пробке на трассе Пермь — Екатеринбург водители стоят 17 часов

Уже 17 часов большегрузы и другие автомобили находятся на трассе Пермь — Екатеринбург. Всё это время они пытаются продвинуться по трассе, однако движения почти нет. По словам одной из водительниц, движение возобновилось лишь ненадолго, после чего транспортные средства вновь встали. Она говорит, что за все 17 часов никакие экстренные службы не проверили состояние водителей и автомобилей.