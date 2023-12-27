Застрявшие в пробке на трассе Пермь — Екатеринбург водители стоят 17 часов

Водители, застрявшие в пробке на трассе Пермь — Екатеринбург, стоят 17 часов, сообщает Ural Mash.
Затор на трассе начался около 16.00 26 декабря. Причиной его образования стали погодные условия. Водители, попавшие в пробку, не спали всю ночь. Они оказались заблокированы без еды, воды и доступа к туалету.
Уже 17 часов большегрузы и другие автомобили находятся на трассе Пермь — Екатеринбург. Всё это время они пытаются продвинуться по трассе, однако движения почти нет. По словам одной из водительниц, движение возобновилось лишь ненадолго, после чего транспортные средства вновь встали. Она говорит, что за все 17 часов никакие экстренные службы не проверили состояние водителей и автомобилей.
«Встречная полоса полностью свободна, ни разу не проехала ни скорая, ни МЧС, чтобы посмотреть, в каком состоянии люди», — рассказала она Ural Mash.