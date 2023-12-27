Терапевт предостерегла от дробного питания, холодной воды и диет

О продуктах и стиле питания, которые не любит желчный пузырь, в своем телеграм-канале рассказала российский врач-терапевт Ирина Баранова.
- На первом месте — диеты с резким ограничением калорий. По мнению Ирины Барановой, такая диета — прямой путь к желчнокаменной болезни.
- На втором — небольшой объем воды в рационе и питание всухомятку. Обезвоживание делает желчь менее текущей.
- На третьем — отсутствие полноценного жевания.
«Жевание улучшает выделение слюны, которая важна для нормального процесса пищеварения», — отметила медик.
- На четвертом — увлечение холодной водой и холодными продуктами. Ирина Баранова отметила, что холодная вода резко снижает секрецию соляной кислоты, ухудшает моторику желчевыводящих путей. Еще хуже холодное + жирное, например, мороженое.
- На пятом — пресная еда. Стоит добавлять в блюда пряности, специи, горечи, тогда и проблем с желчью будет меньше.
- На шестом — обильный поздний ужин как почти единственный прием пищи за день.
- На седьмом — целый комплекс, а именно безжировые, высокоуглеводные, частые, дробные типы питания, при которых желчь не успевает концентрироваться.
«Желчному нужны жиры и не нужны перекусы!», — утверждает медик, и называет здоровые жиры — это, например, яйцо, авокадо, сливочное масло, сало, жирная морская рыба.
Ирина Баранова отметила, что желчный пузырь — не лишний орган, который легче отрезать, чем с ним возиться, а важная часть системы пищеварения.