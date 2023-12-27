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Терапевт предостерегла от дробного питания, холодной воды и диет

Врач-терапевт рассказала, какое питание не любит желчный пузырь.
Источник: Комсомольская правда

О продуктах и стиле питания, которые не любит желчный пузырь, в своем телеграм-канале рассказала российский врач-терапевт Ирина Баранова.

  • На первом месте — диеты с резким ограничением калорий. По мнению Ирины Барановой, такая диета — прямой путь к желчнокаменной болезни.
  • На втором — небольшой объем воды в рационе и питание всухомятку. Обезвоживание делает желчь менее текущей.
  • На третьем — отсутствие полноценного жевания.

«Жевание улучшает выделение слюны, которая важна для нормального процесса пищеварения», — отметила медик.

  • На четвертом — увлечение холодной водой и холодными продуктами. Ирина Баранова отметила, что холодная вода резко снижает секрецию соляной кислоты, ухудшает моторику желчевыводящих путей. Еще хуже холодное + жирное, например, мороженое.
  • На пятом — пресная еда. Стоит добавлять в блюда пряности, специи, горечи, тогда и проблем с желчью будет меньше.
  • На шестом — обильный поздний ужин как почти единственный прием пищи за день.
  • На седьмом — целый комплекс, а именно безжировые, высокоуглеводные, частые, дробные типы питания, при которых желчь не успевает концентрироваться.

«Желчному нужны жиры и не нужны перекусы!», — утверждает медик, и называет здоровые жиры — это, например, яйцо, авокадо, сливочное масло, сало, жирная морская рыба.

Ирина Баранова отметила, что желчный пузырь — не лишний орган, который легче отрезать, чем с ним возиться, а важная часть системы пищеварения.

здоровье