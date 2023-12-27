Почта, МФЦ, музеи: как будут работать соцучреждения в новогодние праздники в Нижнем Новгороде

С 31 декабря по 8 января нижегородцев ждут длинные выходные в связи с празднованием Нового года и Рождества. График работы изменится у многих социальных учреждений Нижегородской области. Рассказываем, как будут принимать жителей Нижнего Новгорода МФЦ, отделения Почты России и другие организации в новогодние каникулы.
Почта России.
31 декабря и 1 января будет выходным днем для всех отделений Почты России в Нижегородской области.
Свою работу они возобновят 2 января и будут функционировать в штатном режиме до конца праздников. 7 января отделения закроются на один день в связи с празднованием Рождества.
МФЦ.
30 декабря в отделениях МФЦ в Нижнем Новгороде короткий день: они будут открыты до 13.30.
С 31 декабря по 8 января — выходные дни.
Центры занятности населения.
Все филиалы Нижегородского центра занятости населения в Нижнем Новгороде уйдут на выходные с 30 декабря по 8 января. 9 января они откроются и будут работать в штатном режиме — с 08.00 до 20.00.
Больницы.
Нижегородский областной клинический онкодиспансер будет закрыт с 30 декабря по 3 января. 4 и 5 января — рабочие дни. С 6 по 8 января включительно онкодиспансер вновь закроется, а с 9 января возобновит работу в штатном режиме.
Call-Центр принимает звонки 4 и 5 января 2024 с 07.00 до 16.00.
Отделы ФНС.
30 и 31 декабря налоговая служба в Нижнем Новгороде работать не будет, так как это официальные выходные дни. То же касается и периода с 1 по 8 января. При этом многие вопросы можно решить удаленно — на официальном сайте ФНС или на портале Госуслуг.
Канатная дорога.
Изменится и график работы канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором. В последний день уходящего года она будет действовать с 09.00 до 20.00. 1 января фуникулер откроется с 12.00 и проработает до 22.00.
Со 2 по 8 января установятся единые часы работы канатной дороги — с 09.00 до 22.00. При этом все дни перерывов на регламентные работы не будет. А уже с 9 января фуникулер начнет работать по штатному расписанию.
Метро.
В новогоднюю ночь нижегородский метрополитен будет работать до двух часов ночи. Последние поезда отправятся в путь с конечных станций в 2:04. Вновь станции метро откроются 1 января в 6 часов утра. Интервал движения поездов после полуночи 1 января составит 10 минут.
Зоопарк «Лимпопо»
Все новогодние праздники нижегородский зоопарк будет открыт. 31 декабря нижегородцы смогут посетить его с 09.00 до 15.00, а 1 января — с 12.00 до 17.00.
Остальные праздничные дни «Лимпопо» будет работать с 09.00 до 17.00.
Музеи.
Филиалы Нижегородского музея-заповедника начнут работать с 2 января.
Так, Усадьба Рукавишниковых, в субботу, 30 декабря, работает с 11.00 до 17.00, 31 декабря и 1 января — выходные дни. Со 2 по 8 января музей работает ежедневно с 11.00 до 18.00, а 9 и 10 января — выходные дни.
Нижегородский кремль 30 декабря работает с 10.00 до 17.30, а прогулка по кремлевской стене в этот день возможна с 10.00 до 16.00. 31 декабря в музее выходной день, но уже 1 января можно посетить Нижегородский кремль с 12.00 до 17.30, а также пройтись по кремлевской стене с 12.00 до 16.00. Со 2 по 8 января музей работает с 10.00 до 17.30, а прогулки по стене можно совершить с 10.00 до 16.00.
Технический музей работает 30 декабря с 11.00 до 18.00, 31 декабря и 1 января музей закрыт, а со 2 по 8 января посетить его можно с 11.00 до 18.00. 9 и 10 января Технический музей не работает.
Игрушечный музей на Больгой Покровской с 30 декабря по 1 января не работает, а со 2 по 8 января доступен для посещения с 11.00 до 18.00. 9 и 10 января музей тоже не работает. Филиал «Кладовка. Галерея историй» не работает с 30 декабря по 1 января. Со 2 по 8 января «Кладовка» открыта с 11.00 до 20.00.
Исторический парк «Россия — моя история» с 30 декабря по 1 января не работает. Посетить его можно со 2 по 8 января с 11.00 до 18.00. 9 и 10 января в музее выходные.
Все здания Нижегородского художественного музея и выставочный пакгауз на Стрелке в праздничные дни работают по единому графику. 31 декабря и 1 января — выходные дни; 2 и 3 января посетить выставки можно с 10.00 до 18.00, 4 января — с 12.00 до 20.00; 5,6 и 7 января — с 11.00 до 19.00; 8 января — с 10.00 до 18.00; 9 и 10 января — выходные дни.
Русский музей фотографии можно посетить с 2 по 7 января с 11.00 до 19.00 (касса работает до 18.00). 8 января — выходной день.
Дополнительная информация.
Масочный режим на новогодние каникулы не планируют вводить в Нижегородской области. Роспотребнадзор рекомендует лишь воздержаться от участия в массовых мероприятиях и носить маски в общественных местах.
Однако перед Новым годом в Нижегородской области установят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 26 декабря по 9 января.
Во время новогодних и рождественских каникул запрещается в помещениях использовать пиротехнику, кроме хлопушек и бенгальских свечей. Также под запретом — проведение культурно-массовых мероприятий в местах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности. Нижегородцев просят в этот период усилить контроль за детьми.