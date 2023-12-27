Почта, МФЦ, музеи: как будут работать соцучреждения в новогодние праздники в Нижнем Новгороде

Нижегородский кремль 30 декабря работает с 10.00 до 17.30, а прогулка по кремлевской стене в этот день возможна с 10.00 до 16.00. 31 декабря в музее выходной день, но уже 1 января можно посетить Нижегородский кремль с 12.00 до 17.30, а также пройтись по кремлевской стене с 12.00 до 16.00. Со 2 по 8 января музей работает с 10.00 до 17.30, а прогулки по стене можно совершить с 10.00 до 16.00.