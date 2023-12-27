Победителей Всероссийской премии «Служение» определят народным голосованием

«Народное голосование — важнейший этап премии “Служение”. В ходе отборочных этапов — перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки — отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное — познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа “служения”», — подчеркнула член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, слова которой приводятся в сообщении.