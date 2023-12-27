Победителей Всероссийской премии «Служение» определят народным голосованием

Проголосовать может любой желающий в каждой из десяти номинаций на официальном сайте премии. Церемония награждения победителей состоится 16 января 2024 года.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится впервые и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. В январе 2024 года будут определены топ-3 финалиста каждой номинации — по одному победителю и два лауреата, говорится в сообщении.
Для участия поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов Российской Федерации. В девяти номинациях заявлено более 18 тысяч проектов и управленческих решений, на специальную номинацию за особый вклад в служение людям выдвинуто 433 кандидата.
«Народное голосование — важнейший этап премии “Служение”. В ходе отборочных этапов — перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки — отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное — познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа “служения”», — подчеркнула член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, слова которой приводятся в сообщении.
Участникам голосования предлагается оценить муниципальные инициативы на местах и выбрать лучшие. В частности, создание эффективных каналов коммуникации с гражданами оценят в номинации «Прямой разговор — доверие к власти», внедрение цифровых технологий — в номинации «Новые технологии — новые возможности».
Проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, выберут в номинации «Мой край — моя гордость», а института наставничества в номинации «Опыт наставника — успех молодых». Награды за повышение качества жизни граждан предусмотрены в номинации «Малая родина — сила России», за помощь участникам СВО и их семьям — в номинации «Защита отечества — общее дело», добавили в оргкомитете.
Проекты, реализованные при участии бизнеса, представлены в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности», успешные управленческие решения, которые могут быть масштабированы и тиражированы на всю страну — в номинации «Практики муниципалитета — решения для страны», а совместная работа представителей власти и граждан — в номинации «Инициатива каждого — общий успех».
Представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие «служение», наградят в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» — за особый вклад в служение людям, пояснили организаторы.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, говорится в сообщении.