Где находятся самые популярные катки Новосибирска в 2023 году

«Бугринская роща», расположенная по адресу 39а ул. С. Кожевникова, предлагает прокат коньков по цене 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные для взрослых, а также 100 и 120 рублей для детей. Если у вас уже есть свои коньки, вы можете оплатить всего лишь 100 рублей в час для взрослых и 70 рублей для детей. На входе украшена арка моста, и у нас есть различные аттракционы, такие как прокат снегоходов, «бананов», и плюшек.



«У моря Обского» на улице Софийская, 15, предлагает прокат коньков по таким же ценам как и «Бугринская роща». У нас также есть композиция из елей в качестве елки и украшение катка для вашего удовольствия.