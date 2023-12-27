Где находятся самые популярные катки Новосибирска в 2023 году

«Арена» находится по адресу 162б ул. Немировича-Данченко и предлагает два катка: маленький и большой. Вы можете взять коньки напрокат по цене 200 рублей в час для взрослых и 150 рублей в час для детей, или принести свои коньки и платить 100 рублей в час для взрослых, 150 рублей для детей, и пенсионеры могут входить бесплатно. Рядом с площадкой «Снежинка» стоит цифровая елка, а также есть дополнительные украшения, такие как дерево желаний и имитация северного сияния. Мы также предлагаем прокат снегоходов.
«Затулинский» находится в 47 ул. Зорге и имеет маленькую и большую горки, а также каток. Цены на прокат коньков в будни и выходные отличаются: для взрослых и детей от 14 лет цена будет 200 и 250 рублей в час соответственно в будни, и 150 и 200 рублей — в выходные. Младшие дети могут взять коньки в аренду за 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные. Приносите свои коньки и платите 120 рублей в час для взрослых и 150 рублей — в выходные. Также у нас есть искусственная елка, зона отдыха «Зонтики», фотозона «Шары» и мини-зоопарк с бесплатным входом.
Парк имени С. М. Кирова расположен на ул. Станиславского, 1а и предлагает две горки, маленькую и большую, а также каток. Цены на прокат коньков колеблются в зависимости от дня недели, в будни для взрослых — 150 рублей в час, для детей — 100 рублей в час, в выходные — 200 и 120 рублей соответственно. Елка в парке — искусственная, и наша композиция из елей находится рядом со сценой. У нас также есть берсо, фотозона «Ширмы», оформление входной группы, и возможно, у нас появится фонтан.
«Бугринская роща», расположенная по адресу 39а ул. С. Кожевникова, предлагает прокат коньков по цене 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные для взрослых, а также 100 и 120 рублей для детей. Если у вас уже есть свои коньки, вы можете оплатить всего лишь 100 рублей в час для взрослых и 70 рублей для детей. На входе украшена арка моста, и у нас есть различные аттракционы, такие как прокат снегоходов, «бананов», и плюшек.
«У моря Обского» на улице Софийская, 15, предлагает прокат коньков по таким же ценам как и «Бугринская роща». У нас также есть композиция из елей в качестве елки и украшение катка для вашего удовольствия.
«Сосновый бор» на улице Новая Заря, 53а — место, где вы можете взять в аренду коньки за 200 ₽/ч для взрослых и 100 ₽/ч для детей, или принести свои и заплатить всего 150 ₽/ч для взрослых и 50 ₽/ч для детей. У нас также есть аттракционы, такие как катание на снегоходах, квадроциклах, «банане» и санях.
«Заельцовский» на ул. Парковая, 88, предлагает массу развлечений, включая живую елку, гирлянду в виде шаров и двух снеговиков. У нас нет катка, но у нас есть катание на снегоходах за пределами парка.
«Березовая роща» на улице Планетная, 53 предлагает прокат коньков по цене 200 рублей в час для взрослых и детей от 7 лет, и 120 рублей в час для детей до 7 лет и пенсионеров. Если у вас свои коньки, вход свободный для детей до 7 лет. У нас есть две искусственные елки, а также сноутюбинг, мягкий боулинг, мобильный автомобиль и электромобили для развлечения.
Первомайский сквер, расположенный у станции метро «Площадь Ленина», украшен искусственной елкой около сцены, и у нас есть берсо и украшение входа, но нет катка или аттракций.
Михайловская набережная на ул. Большевистская, 12 В, предлагает прокат коньков по цене 180 ₽/ч для взрослых и 130 ₽/ч для детей, а также искусственную елку и ледовый городок, автодром и хип-центр для развлечений.
«Центральный парк» на ул. Мичурина, 8, предлагает прокат коньков по цене 156 ₽/ч для взрослых и детей от 13 лет, а также 83 ₽/ч для детей до 13 лет и пенсионеров. На территории аттракционов у нас установлены искусственные елки и световой потолок для украшения.