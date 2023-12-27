Синоптики экстренно предупредили воронежцев о надвигающейся метели

Синоптики экстренно предупредили воронежцев о надвигающейся непогоде. По информации регионального гидрометцентра, начиная с 18:00 среды, 27 декабря, местами по Воронежской области ожидаются сильный мокрый снег, метель и усиление ветра до 20 м/сек. Метеорологи предупреждают об опасности налипания мокрого снега и снежных заносах. Введен желтый уровень погодной опасности. Предостережение будет актуально минимум до 6:00 четверга, 28 декабря.
В регионе также продолжает действовать предупреждение о гололедице на дорогах — его продлили минимум до утра пятницы, 29 декабря.
В самой столице Черноземья скорость северо-западного ветра в ближайшие сутки составит до 18 м/сек. Синоптики прогнозируют сильный снег.
Как сообщало РИА «Воронеж», желтый уровень погодной опасности в регионе действует с воскресенья, 24 декабря.