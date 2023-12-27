В Нижнем Тагиле круглосуточно борются с последствиями снегопада. Видео

«Я прошу отнестись с пониманием, на уборку понадобится не один день. Графики круглосуточной работы на улицах города составлены. Выведено более 100 единиц техники. Я еще раз отмечу, уборку дворов обязаны производить управляющие компании. Обязательно обращайтесь в свою УК и уточняйте порядок очистки территории от снега», — заявил Пинаев.