В Нижнем Тагиле круглосуточно борются с последствиями снегопада. Видео

«Я прошу отнестись с пониманием, на уборку понадобится не один день. Графики круглосуточной работы на улицах города составлены. Выведено более 100 единиц техники. Я еще раз отмечу, уборку дворов обязаны производить управляющие компании. Обязательно обращайтесь в свою УК и уточняйте порядок очистки территории от снега», — заявил Пинаев.
В Свердловской области выпало рекордное количество снега, из-за чего в регионе образовались пробки и стали задерживаться рейсы в Кольцово. По словам синоптика Алексея Пулина, 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Свердловские власти обещают устранить последствия вчерашнего аномального снегопада до Нового года.