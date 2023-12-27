За сутки в Челябинской области выпало две месячные нормы снега

С ночи понедельника, 25 декабря, и до конца следующего дня на территории региона выпало от полутора до двух месячных норм осадков.
Самое большое количество снега выпало в Златоусте, где высота сугробов составила 51 сантиметр. Второе место по высоте снежного покрова в 49 сантиметров занял Южноуральск. В Верхнем Уфалее высота снега достигла 47 сантиметров, а в Челябинске — 41 сантиметр. Меньше всего осадков выпало в Кизильском районе, где высота сугробов достигла лишь девяти сантиметров.
Такие обильные снегопады вызвали немалые проблемы в работе многих транспортных структур. Только за один день, 26 декабря, в дежурно-диспетчерскую службу поступили рекордные 2 188 звонков от южноуральцев.
— К сожалению, зачастую звонящие достаточно эмоционально выражают недовольство той или иной дорожной ситуацией, что, конечно, «бьёт» по диспетчерам ДДС. Это особенно заметно в период осложнения погодных условий, каких-то ЧС, — рассказал начальник отделения ГУ МВД по Челябинской области Антон Бутов. — Однако наши сотрудники стараются быть максимально терпеливыми и очень внимательно относятся к происходящему, каждое обращение фиксируется, и даже если трасса «не наша» — мы стараемся делать всё возможное и невозможное, стыкуем с другими службами, ищем технику.
Всего на очистку региональных и муниципальных дорог накануне было выведено порядка 1200 единиц техники. Осложнения по расчистке дорожного полотна могли вызывать ДТП, связанные, в основном, с поломками большегрузов и выездами на встречную полосу.
— Спасибо спасателям, дорожникам, полиции, всем нашим жителям, кто помогал справиться с этой стихией. Таких примеров очень много, — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в официальном Telegram-канале. — По итогу этой большой общей работы сделаем выводы.
В среду, 27 декабря, на расчистку дорог Челябинска вывели 294 единицы техники. Подрядные организации очищают проезжую часть и тротуары, а спуски, подъёмы и перекрёстки обрабатывают противогололёдными материалами. Чуть ранее синоптики рассказали, надолго ли ещё такая погода задержится в регионе.