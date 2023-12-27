За сутки в Челябинской области выпало две месячные нормы снега

— К сожалению, зачастую звонящие достаточно эмоционально выражают недовольство той или иной дорожной ситуацией, что, конечно, «бьёт» по диспетчерам ДДС. Это особенно заметно в период осложнения погодных условий, каких-то ЧС, — рассказал начальник отделения ГУ МВД по Челябинской области Антон Бутов. — Однако наши сотрудники стараются быть максимально терпеливыми и очень внимательно относятся к происходящему, каждое обращение фиксируется, и даже если трасса «не наша» — мы стараемся делать всё возможное и невозможное, стыкуем с другими службами, ищем технику.