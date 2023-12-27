Издательство «Самокат» выселяют с Мончегорской улицы

На данный момент сотрудники устроили распродажу книг с максимальными скидками, а также ищут волонтёров, которые будут готовы помочь с переездом. Кроме того, издательству необходимо складское помещение, а также офис для продажи книг и организации встреч с читателями. За помощью обратились к профильным комитетам Смольного.