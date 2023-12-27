В Менделеевске решили отменить новогодний салют

«С одной стороны, мнение бойцов, которые хотят для близких всего самого лучшего, и выступают за проведение салюта. С другой стороны, мамы и жены участников СВО, многие жители района, которые считают проведение салюта сейчас несвоевременным. Мы решили встретить Новый год без салюта, тихо и по-семейному».