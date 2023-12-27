54% омичей оставят коллег без подарков

Больше половины омичей не планируют поздравлять коллег с Новым годом. Такие данные приводит служба исследований сайта hh.ru.
Из тех, кто все же приготовил новогодние сувениры 24% респондентов признались, что вручат подарки лишь тем, с кем сложились теплые отношения. Однако 12% считают, что никто не должен быть обделен вниманием и составляют внушительный список подарков. 10% затрудняются с ответом на вопрос быть или не быть… новогодним подаркам на офисных столах коллег.
При этом 41% омичей потратят на эти цели до 1 тысячи рублей; 28% — от 1 до 3 тысяч рублей; 16% — от 3 до 5 тысяч рублей.
Гораздо охотнее тратятся омичи на подарки родным и близким. Но и тут не все так однозначно. Чтобы порадовать дорогих людей, 17% омичей готовы выделить из бюджета от 1 до 3 тысяч рублей; 16% — от 3 до 5 тысяч; 13% — от 5 до 10 тысяч; 12% — больше 10 тысяч и еще 12% ограничатся бюджетом до 1 тысячи рублей.