54% омичей оставят коллег без подарков

Гораздо охотнее тратятся омичи на подарки родным и близким. Но и тут не все так однозначно. Чтобы порадовать дорогих людей, 17% омичей готовы выделить из бюджета от 1 до 3 тысяч рублей; 16% — от 3 до 5 тысяч; 13% — от 5 до 10 тысяч; 12% — больше 10 тысяч и еще 12% ограничатся бюджетом до 1 тысячи рублей.