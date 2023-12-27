Нацпарк «Самарская Лука»: «Утки не улетают из региона из-за теплой зимы и еды»

По информации Национального парка «Самарская Лука», сотрудники отмечают, что «неправильное» поведение птиц свойственно не только уткам, но и дроздам. Утки-кряквы могут остаться в регионе по нескольким причинам, среди которых: теплые зимы, наличие незамерзающих водоемов, кормовая база. Утка всеядны, они едят ряску, растения, питаются мелкими беспозвоночными, а иногда даже головастиками.