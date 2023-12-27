В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

В Ордынском районе Новосибирской области организовали первую в регионе ледовую переправу. Она позволяет переехать через водохранилище от села Спирино до села Чингис. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
— Безопасность людей контролируют дежурные спасатели. Переправа функционирует с 09:00 до 18:00, — уточнили в ведомстве.
Дорога имеет длину 1,7 километра. Теперь жителям не приходится делать лишний объезд в 100 километров по дороге вокруг водохранилища.
Лед имеет толщину 30−50 сантиметров. Таким образом, по нему могут перемещаться автомобили массой до 2,5 тонн. Для движения открыты две полосы. Ширина каждой из них — 20 метров.