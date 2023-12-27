В новогоднюю ночь в Свердловской области будет от −15 до −30 градусов

Об этом сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.
В ночь с 31 декабря на 1 января на юге региона будет −15 — −20 градусов ниже нуля. На севере региона синоптики прогнозируют температуру от −25 до −30 градусов.
Днем 1 января на юге Свердловской области будет теплее — −12, −17 градусов ниже нуля. На севере — −23, −28 градусов нижу нуля.
«Первая неделя нового года ожидается на юге области и в Екатеринбурге преимущественно умеренно морозной (-18, −23°, 3 января ночью до −27°), на севере области — морозной (-25, −30°)», — сообщила Галина Шепоренко.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге обновлен рекорд по выпадению снежных осадков. Статистический максимум выше нормы уже в два раза и приближается к 20 миллиметрам водного столба.
Как сообщает пресс-служба администрации города, рекорд по выпадению осадков держался с 2002 года.