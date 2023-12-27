Погода на Новый год в Краснодаре будет аномально теплой

Синоптики прогнозируют до +11 градусов в краевой столице 31 декабря и до +8 — 1 января. В Сочи в праздничные выходные воздух прогреется до +14…+15 градусов, сообщает Центр погоды «Фобос».



Во многих районах Кубани в праздники будет дождливо. В частности, осадки ожидаются в воскресенье на побережье. Температура там будет составлять от +10 до +12 градусов. В Краснодаре в воскресенье также ожидаются дожди.



Ранее кубанских водителей предупредили об ухудшении погоды по маршруту следования автотрассы М-4 «Дон». В крае прогнозируют дожди, а далее на севере — мокрый снег.



Вячеслав Рыжков.