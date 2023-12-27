Режим работы станции метро «Балтийская» изменят в Петербурге с 30 декабря

Информацией об этом поделилась пресс-служба Комтранса.
Смена графика коснется только рабочих дней. Так, с 08:10 до 09:20 вход будет закрыт. С 17:00 до 19:00 вход на станцию также будет ограничен. Новый режим работы может корректироваться в связи с уровнем наплыва пассажиров. Связаны ограничения с ведущимся ремонтом эскалаторов. Его закончат к 19 марта 2024 года.
На период ремонта будет усилено движение наземного общественного транспорта. Автобусы № 64 и 205 будут ходить чаще. На троллейбусном маршруте № 8 сократится время ожидания транспорта до 15 минут.
Ранее стало известно, что новый пересадочный узел метро начали строить в Петербурге.