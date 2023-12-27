«Трагедии делать не нужно»: Дятлова объяснила проблемы с плиткой на ул. Красной

На проблемы с плиткой калининградцы пожаловались в соцсетях 22 декабря. Впрочем, работы и без этого сопровождает скандал: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся её реконструкцией, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.