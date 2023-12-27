Путин наградил семью из Челябинской области орденом «Родительская слава»

— Что у нас будет большая семья, мы решили сразу, как поженились, — поделилась Гульфина. — Да, бывает трудно, но мы вместе эти трудности преодолеваем. У нас дружная семья, муж во всём помогает, поэтому всё успеваем. Это же счастье, когда много детей. Хотим ещё за мальчиком «пойти».