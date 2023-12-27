Путин наградил семью из Челябинской области орденом «Родительская слава»

Глава семейства Эльмир — военный, а его жена Гульфина — медсестра. Вместе они воспитывают пять дочерей. Пятиклассница Карина и второклассница Рената не только учатся, но и занимаются в школе искусств, играя на музыкальных инструментах. Азалия пошла в первый класс, девочка любит танцевать и заниматься спортом. Самита ходит в детский сад и посещает кружок рисования. Ну, а самая младшая из Зариповых, Амина, развивается под присмотром мамы.
— Что у нас будет большая семья, мы решили сразу, как поженились, — поделилась Гульфина. — Да, бывает трудно, но мы вместе эти трудности преодолеваем. У нас дружная семья, муж во всём помогает, поэтому всё успеваем. Это же счастье, когда много детей. Хотим ещё за мальчиком «пойти».
В 2023 году президент России Владимир Путин также наградил орденом «Родительская слава» семьи Охапкиных и Беловых из Челябинской области.