Базовая величина повышается в Беларуси с 1 января 2024 года

В текущем году базовая равна 37 рублей. Такой размер устанавливали с 1 января 2023-го. Такая практика установилась с начала 2017 года. Ранее Совмин мог менять величину не с 1 января, а посреди года. Например, так было в 2013-м и 2014-м.