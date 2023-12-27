Базовая величина повышается в Беларуси с 1 января 2024 года

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2024 года будет составлять 40 рублей, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
В текущем году базовая равна 37 рублей. Такой размер устанавливали с 1 января 2023-го. Такая практика установилась с начала 2017 года. Ранее Совмин мог менять величину не с 1 января, а посреди года. Например, так было в 2013-м и 2014-м.
Теперь от такой практики отказались. Восьмой раз подряд правительство изменяет базовую величину строго с начала года.
Базовая берется за основу при расчете штрафов, некоторых социальных выплат, в том числе пособия по безработице. Есть и налоги, привязанные к базовой величине. Также от нее зависит плата за арендное жилье.
Документ о новой базовой величине пока не опубликован официально, но уже известно, что постановление Совета министров о повышении было подписано в среду, 27 декабря.