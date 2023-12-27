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Пять самых благоустроенных территорий назвали в Нижегородской области

Сеченовский и Спасский муниципальные округа, а также Борский, Первомайский и Перевозский городские округа победили в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности», сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
Источник: Время

Конкурс проводится с 2006 года. Его участников распределяют на шесть групп, в отдельную группу выделены районы Нижнего Новгорода. Среди районов областного центра самым благоустроенным стал Автозаводский район, на втором месте — Нижегородский, на третьем — Канавинский.

Награды победителям вручил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

«Конкуренция — это здоровое движение вперед, которое подстегивает нас к поиску лучших решений».

сказал Михаил Морозов

Помимо грамот, районы-победители получили денежные премии. Призовой фонд конкурса составил 22 млн рублей.

Пять муниципальных округов также получили благодарности губернатора — это Сокольский, Уренский, Княгининский, Краснобаковский, Дивееский муниципальные округа, а также Сормовский район Нижнего Новгорода.

ЖКХ