Пять самых благоустроенных территорий назвали в Нижегородской области

Сеченовский и Спасский муниципальные округа, а также Борский, Первомайский и Перевозский городские округа победили в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности», сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.