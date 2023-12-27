Пять самых благоустроенных территорий назвали в Нижегородской области

Конкурс проводится с 2006 года. Его участников распределяют на шесть групп, в отдельную группу выделены районы Нижнего Новгорода. Среди районов областного центра самым благоустроенным стал Автозаводский район, на втором месте — Нижегородский, на третьем — Канавинский.
Награды победителям вручил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.
«Конкуренция — это здоровое движение вперед, которое подстегивает нас к поиску лучших решений».
Помимо грамот, районы-победители получили денежные премии. Призовой фонд конкурса составил 22 млн рублей.
Пять муниципальных округов также получили благодарности губернатора — это Сокольский, Уренский, Княгининский, Краснобаковский, Дивееский муниципальные округа, а также Сормовский район Нижнего Новгорода.