Захар Прилепин прокомментировал вечеринку Ивлеевой в стихах

Нижегородский публицист Захар Прилепин высказался о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Свое мнение он высказал в форме стихов в Telegram-канале.
Напомним, известные артисты и звезды шоу-бизнеса пришли на частную вечеринку, организованную Ивлеевой, в откровенной одежде, нижнем белье, а кто-то даже без него — в одном носке. Фотографии с такого мероприятия утекли в Сеть. На них узнали Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана, Ксению Собчак, рэпера Vacio и саму Ивлееву.
Общественность не оценила такую вечеринку и осудила звезд. После этого некоторые из них записали извинения на камеру.
Высказаться по этому поводу решил и Захар Прилепин, назвав звезд «малыми детьми».
"Ничего так гульнули.
А ведь два года было, чтоб как-то сменить ориентиры, успокоиться, взяться за ум, три рубля передать на нужды фронта.
Не злорадствую совсем.
Малые нелепые дети", — написал Прилепин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что силовики проверили клуб, где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой.