Захар Прилепин прокомментировал вечеринку Ивлеевой в стихах

Напомним, известные артисты и звезды шоу-бизнеса пришли на частную вечеринку, организованную Ивлеевой, в откровенной одежде, нижнем белье, а кто-то даже без него — в одном носке. Фотографии с такого мероприятия утекли в Сеть. На них узнали Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана, Ксению Собчак, рэпера Vacio и саму Ивлееву.