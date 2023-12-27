Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь 2023−2024 в Волгограде

Трамвай № 1 от конечной «Детский центр» 31 декабря 2023 в сторону Ворошиловского уйдет в последний рейс в 23.00. Трамваи № 10 и № 4 в новогоднюю ночь в Волгограде будут ходить до часа ночи 1 января 2024. Трамвай № 2 от «Детского центра» уйдет в 1.30, трамвай № 11 от «Судоверфи» — в 1.22. Скоростной трамвай на Новый год в Волгограде отправится в последний рейс от «Ельшанки» 31 декабря 2023 года в 23.00.