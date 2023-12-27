Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь 2023−2024 в Волгограде

Усилят с вечера 31 декабря 2023 года и ночью 1 января 2024 расписание движения троллейбусов и трамваев, сообщили в мэрии.
Так, вечером 31 декабря 2023 года в Волгограде будут ходить троллейбусы № 8а, № 9 и № 15а с интервалом 20−25 минут. Последние рейсы они сделают 1 января 2024 после часа ночи, через центр проследуют примерно в 1.30. При этом троллейбус № 9 после полуночи будет ходить от «Детского центра» до «Ул. Грамши» на Спартановке.
Трамвай № 1 от конечной «Детский центр» 31 декабря 2023 в сторону Ворошиловского уйдет в последний рейс в 23.00. Трамваи № 10 и № 4 в новогоднюю ночь в Волгограде будут ходить до часа ночи 1 января 2024. Трамвай № 2 от «Детского центра» уйдет в 1.30, трамвай № 11 от «Судоверфи» — в 1.22. Скоростной трамвай на Новый год в Волгограде отправится в последний рейс от «Ельшанки» 31 декабря 2023 года в 23.00.