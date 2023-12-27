Основатель «Смысловых галлюцинаций» Колбасов умер в 50 лет от тяжелой болезни

Колбасов был гитаристом оригинального состава СГ, играл там с 1989 по 1993 год. Далее занимался другими проектами.
Про уход коллеги порталу E1 рассказал его друг, продюсер Павел Здравомыслов, уточнив, что Александр давно и тяжело болел.
«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался», — сообщил Здравомыслов, добавив, что после выписки Колбасов «даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так всё случилось».
«9 декабря он дал последний концерт в составе трио воссоединившихся участников “Смысловых галлюцинаций” образца 1989 года», — пояснил Здравомыслов.
У музыканта остались несовершеннолетний сын и супруга. Друзья пытаются собрать для них финансовую помощь.