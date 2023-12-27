На Южный Урал надвигаются мокрый снег и дожди

— Снега выпало огромное количество, складировать его на дорогах нельзя. Нужно усилить вывоз снега как минимум вдвое по сравнению с обычными днями, — заявила глава города. — На время повышенного автомобильного трафика перераспределяем технику и людей на очистку второстепенных улиц и тротуаров. В ночную смену снова сконцентрируемся на расчистке дорог и оперативном вывозе снега на полигон.