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На Южный Урал надвигаются мокрый снег и дожди

Днём в четверг, 28 декабря, на территории Челябинской области ожидается мокрый снег, а на юге региона погодную картину дополнят и дожди. В связи с надвигающейся неблагоприятной обстановкой, сотрудники МЧС призвали водителей быть аккуратнее на дорогах. А как сейчас обстоят дела с устранением последствий снегопада в Челябинске, рассказала мэр Наталья Котова.
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Pchela.News

В региональном центре на уборку направили 294 единицы техники и почти 600 рабочих.

— Снега выпало огромное количество, складировать его на дорогах нельзя. Нужно усилить вывоз снега как минимум вдвое по сравнению с обычными днями, — заявила глава города. — На время повышенного автомобильного трафика перераспределяем технику и людей на очистку второстепенных улиц и тротуаров. В ночную смену снова сконцентрируемся на расчистке дорог и оперативном вывозе снега на полигон.

Сейчас подрядные организации очищают проезжую часть и тротуары. Спуски, подъёмы и перекрёстки обрабатывают противогололёдными материалами.

Снегопады, атаковавшие Челябинскую область, принесли с собой немало проблем. В их числе — ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, которые региональный Миндортранс вводил накануне. Из-за непогоды на весь день отменили междугородние автобусы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный — в Казахстан. А школьникам нескольких городов области снежный коллапс подарил возможность не ходить в школу.