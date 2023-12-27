На Южный Урал надвигаются мокрый снег и дожди

В региональном центре на уборку направили 294 единицы техники и почти 600 рабочих.
— Снега выпало огромное количество, складировать его на дорогах нельзя. Нужно усилить вывоз снега как минимум вдвое по сравнению с обычными днями, — заявила глава города. — На время повышенного автомобильного трафика перераспределяем технику и людей на очистку второстепенных улиц и тротуаров. В ночную смену снова сконцентрируемся на расчистке дорог и оперативном вывозе снега на полигон.
Сейчас подрядные организации очищают проезжую часть и тротуары. Спуски, подъёмы и перекрёстки обрабатывают противогололёдными материалами.
Снегопады, атаковавшие Челябинскую область, принесли с собой немало проблем. В их числе — ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, которые региональный Миндортранс вводил накануне. Из-за непогоды на весь день отменили междугородние автобусы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный — в Казахстан. А школьникам нескольких городов области снежный коллапс подарил возможность не ходить в школу.