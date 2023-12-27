Перед Новым годом в Омске похолодает

По данным Обь-Иртышского УГМС, перед Новым годом в Омск снова придут холода. Плюсовой температуры уже не будет, а на дорогах образуется наледь и снежные заносы.
Согласно данным, 29 декабря температура будет ещё плюсовой — обещается мокрый снег, местами осадки будут обильные. 30 декабря область ждёт резкое похолодание, температура воздуха опустится до −14 градусов. Осадки ожидаются в виде снега.
Синоптики также прогнозируют местами усиление ветра до 24 м/с.
Ранее мы сообщали, что из-за гололёда 26 декабря было ограничено движение на трассах федерального и муниципального значения.