Известный синоптик рассказал о необычной погоде в Краснодарском крае в канун Нового года

Согласно данным на 26 декабря, температура воздуха в краевой столице превысила климатическую норму, зачастую преодолевая отметку в 10 со знаком плюс.
Метеорологи обещают сегодня вечером небольшой дождь, а в четверг — «температурные качели»: незначительное похолодание до +7…+9 °С, сообщает «СочиСтрим», ссылаясь на комментарии руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
По словам синоптика, относительное похолодание будет недолгим, погода вновь наладится. При этом юго-восточный и южный ветры снова начнут нести тепло.
«Поэтому перед Новым годом хорошая, теплая погода, практически без осадков, дождь пройдет только во второй половине дня и как бы немного освежит погоду перед новогодней ночью», — уточнил эксперт.
Также он сообщил, что все дни до Нового года, преобладающая температура воздуха составит 11−12°С тепла. В ближайшие дни синоптик поделится своим эксклюзивным прогнозом погоды на новогодние каникулы, отмечая, что не обойдется без сюрпризов.