Известный синоптик рассказал о необычной погоде в Краснодарском крае в канун Нового года

Также он сообщил, что все дни до Нового года, преобладающая температура воздуха составит 11−12°С тепла. В ближайшие дни синоптик поделится своим эксклюзивным прогнозом погоды на новогодние каникулы, отмечая, что не обойдется без сюрпризов.