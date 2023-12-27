Магнитные бури 28 декабря: 4-балльные геоудары атакуют Землю

Согласно прогнозу специалистов, в четверг, 28 декабря, планету накроет 4-балльная магнитная буря в 03.00. К утру она немного стихнет, снизившись до 3 баллов, что характеризуется как небольшое возмущение магнитного поля.
К вечеру и вовсе К-индекс составит 2 балла, он не будет подниматься до утра 29 декабря.
Метеозависимым волгоградцам специалисты рекомендуют в дни геомагнитных возмущений полностью высыпаться, не подвергать себя стрессам, правильно питаться и не забывать принимать прописанные врачом лекарства.