Горвласти сообщили о режиме работы общественного транспорта в новогодние праздники

«1 января выйдут на линию в режиме выходного дня. А режим выходного дня — это выход с 7:30. И сотрудники “КалининградГорТранса”, и других транспортных предприятий тоже будут работать точно так же, как сотрудники ЦОДИППа (“Центр организации движения и пассажирских перевозок” — прим. “Нового Калининграда”), которые регулируют и обеспечивают движение транспорта», — отметила сити-менеджер.